WSBL》原民運封后當暖身 台電季軍戰聽牌

台電吳怡萱籃下強攻，此役拿下10分、5籃板。(林宋以情攝)

3戰2勝制的WSBL季軍戰，27日台電碰上例行賽5戰僅拿1勝的台元，開賽就打出氣勢，終場75比72率先聽牌。上午才在原民運執教桃園市女籃封后的「錢姐」錢薇娟，一日兩勝讓她直呼，「運氣一整天都站在我們這邊。」

原民運打桃園市隊的林仙芳、郭佳纹一日兩戰，錢薇娟賽前還怕球員沒體力，反倒有熱身效果，主控林仙芳拿下全隊最佳19分，助攻、抄截、籃板各3，錢薇娟說，「我們打到下午1點才結束，原本怕她們沒力，結果像提前熱機，有把感覺延續到晚上。」

台電季軍戰聽牌。(林宋以情攝)

台電女籃上半場就將分數拉開到兩位數差距，決勝節吳盈潔、劉希曄一度將比數追到3分差，掌握最後一波進攻的台元，射手林宛瑜三分線出手未果，台電驚險奪勝聽牌。

「錢姐」對球員此役表現打80分，仍有美中不足，「少有能ㄍㄧㄥ到最後的比賽，但最後還是讓林宛瑜出手。希望球員能將氣勢撐到星期三。」

錢薇娟讚譽有佳的還有台電禁區苦力吳怡萱，她此役拿下10分、5籃板。身高180公分的吳怡萱，體重僅60公斤，吃不胖體質讓她增重餐吃到哭，仍舊胖不了，「我常常跟球員說，『看怡萱那麼瘦都還在禁區扛』，她雖然瘦、協調性也差，但是她很努力。」

(中時電子報)