大陸秦漢櫟陽城遺址 發現汪星人墓葬

中國大陸一考古隊今天宣布，秦漢櫟陽城遺址發現「汪星人」寵物葬墓。專家表示，此次發現的小狗墓葬及在動物墓內陪葬小陶俑的情況為秦漢考古中首見。

中新社報導，由大陸的中國社會科學院考古研究所西安市文物保護考古研究院聯合組成的阿房宮與上林苑考古隊，在遺址城牆的溝內清理出一批古代墓葬。

共清理磚室墓1座、土坑墓13座、嬰幼兒墓16座，以及1座狗葬墓。其中寵物小狗墓相當罕見。

小狗墓葬具為灰陶水管，基本完整，兩端無堵擋物，內置一隻骨架完整的小狗。狗頭位於水管大端，牙齒保存較好。在狗尾和腿骨後面有燒製火候很低的小陶俑31個。陶俑頭呈三角形，身體瘦長，下著小喇叭口裙。

專家表示，小狗墓周圍未發現其他墓葬，是一座埋葬小狗的獨立墓葬。從現有資料看，小狗墓葬及在動物墓內陪葬小陶俑的情況均為秦漢考古中首見，是一種非常罕見的墓葬形式。

這批墓葬中，嬰幼兒墓發現數量多，時代集中於西漢晚期至新莽時期。葬具形式多樣，大部分葬具類型在位於櫟陽東南的咸陽長陵車站秦代文化層中有發現，一些葬具的陶器形制與咸陽發現的大體相近。顯示秦漢時期關中地區嬰幼兒的埋葬方式較為穩定地一直延續。

秦漢櫟陽城遺址位於陝西省西安市閻良區東南。文獻記載，西元前384年戰國時期秦國由秦獻公當政，「二年，城櫟陽」，從雍城遷都櫟陽。1060327

(中央社)