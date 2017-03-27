西安市場金縷玉衣 網友：22萬可買到

大陸陝西省西安市的古玩市場日前出現「金縷玉衣」。網友PO文調侃，這不是陸劇「盜墓筆記」中的玉俑嘛，確定不是向劇組借來的？還有網友說，人民幣5萬元（約新台幣22萬元）可買到。

微博網友「@王朝的廢墟」25日貼文，「厲害了，發現在西安的古玩市場上出現了不得了的東西：金縷玉衣」。這則貼文在網路上引發熱議。

「金縷玉衣」國寶光天化日下躺在西安的街頭上，不僅路人圍觀，不少網友質疑真偽。有網友說：「好像到了夏天，這東西更是隨處可見」、「確定不是跟『盜墓筆記』劇組借的？」

還有網友說：過去在鄭州，用5萬元可買到「金縷玉衣」，結果發現是假的。

綜合新浪網、觀察者網等陸媒報導，「金縷玉衣」是玉衣的一種，用金縷編成，是漢代皇帝和高級貴族死後穿用的殮服，外觀與人體形狀相同。

玉衣是穿戴者身份等級的象徵，皇帝及部分近臣的玉衣以金線縷結，稱為「金縷玉衣」；其他貴族則使用銀線、銅線編造，稱為「銀縷玉衣」、「銅縷玉衣」。

報導稱，中國大陸目前已經出土玉衣的西漢墓葬共有18座，金縷玉衣墓只有8座。其中最具代表性的是河北滿城漢中山靖王劉勝夫婦墓出土的兩套金縷玉衣，各由2000多個玉片用金絲編綴而成。1060327

(中央社)