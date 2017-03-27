西安市場金縷玉衣 網友：22萬可買到
大陸陝西省西安市的古玩市場日前出現「金縷玉衣」。網友PO文調侃，這不是陸劇「盜墓筆記」中的玉俑嘛，確定不是向劇組借來的？還有網友說，人民幣5萬元（約新台幣22萬元）可買到。
微博網友「@王朝的廢墟」25日貼文，「厲害了，發現在西安的古玩市場上出現了不得了的東西：金縷玉衣」。這則貼文在網路上引發熱議。
「金縷玉衣」國寶光天化日下躺在西安的街頭上，不僅路人圍觀，不少網友質疑真偽。有網友說：「好像到了夏天，這東西更是隨處可見」、「確定不是跟『盜墓筆記』劇組借的？」
還有網友說：過去在鄭州，用5萬元可買到「金縷玉衣」，結果發現是假的。
綜合新浪網、觀察者網等陸媒報導，「金縷玉衣」是玉衣的一種，用金縷編成，是漢代皇帝和高級貴族死後穿用的殮服，外觀與人體形狀相同。
玉衣是穿戴者身份等級的象徵，皇帝及部分近臣的玉衣以金線縷結，稱為「金縷玉衣」；其他貴族則使用銀線、銅線編造，稱為「銀縷玉衣」、「銅縷玉衣」。
報導稱，中國大陸目前已經出土玉衣的西漢墓葬共有18座，金縷玉衣墓只有8座。其中最具代表性的是河北滿城漢中山靖王劉勝夫婦墓出土的兩套金縷玉衣，各由2000多個玉片用金絲編綴而成。1060327
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。