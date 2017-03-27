別再鬧了 女王衛兵喝斥嚇退跳舞遊客

女王衛兵以嚴肅淡定的形象著稱，但也有忍不下去的時候，1名遊客日前就因在倫敦聖詹姆士宮（St James's Palace）前跳舞遭衛兵喝斥，只得訕然離去。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，社群媒體網站YouTube上的1則短片中，可以看到這名據信為蘇格蘭近衛團（Scots Guard）成員的衛兵，以蘇格蘭方言喝斥拍攝影片的遊客，要求他離開，這則影片點閱數已超過29萬次。

影片一開始拍攝1名在聖詹姆士宮前某處跳舞的男子，而他背後的其中1名穿著獨特黑熊毛帽及灰色冬季緊身短上衣的女王衛兵突然大聲叫喊，要他停下來。

這名衛兵喊叫的內容大約是：「聽著，離開這裡。你昨天就來這裡做了這件事，做1次就夠了，把相機關掉。」

面露尷尬的遊客迅速停下舞蹈，僵硬地挪步離開。

許多網友讚許這名衛兵的行為，有人說：「這些衛兵是保衛君王的第1線人員，他們每年都會看到成千上萬的怪人在倫敦出沒。」

也有人指出，這名衛兵用以斥退遊客的蘇格蘭方言有些粗俗，意思是：「滾蛋！關掉相機！」但相當適用於這種狀況。

這些女王衛兵據信有1套針對騷擾行為的因應方針，第1步就是重重跺腳及大聲喝斥。

若是看到他們舉起步槍，那代表「最後警告」，這些女王衛兵有權拘留可疑人士。（譯者：中央社廖禹揚）1060327

(中央社)