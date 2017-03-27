推企業晉用體優生 牧德盃羽賽將登場
牧德科技為運動員未來鋪路，號召企業晉用體育績優生，接下來也將舉辦牧德盃羽球賽，盼吸引社會各界目光，一同重視體育人才的生涯發展。
過去運動員在結束運動員生涯後，往往直覺式的期盼轉型成教練、教師，希望將自身在賽場的經驗傳承下去，但受限於職缺有限，成功轉型的運動員人數有限。
上櫃光學檢測大廠牧德科技因緣際會聘用體育績優生後，發現這些具運動員背景的員工有陽光朝氣、善於團隊合作及越挫越勇的特質，工作表現與成就也能有一定水準，因此在公司內不斷增聘體育績優生。
除此之外，牧德這次召集7家知名企業，提供30個職缺，喊出「體育績優生優先錄用」的口號，也盼藉4月15日展開的牧德盃企業羽球排名賽，將這樣的理念推廣出去。1060327
(中央社)
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