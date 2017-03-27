歐客佬「精品莊園濾掛式咖啡買1送1」促銷搶客

歐客佬咖啡為確保已磨成粉的濾掛式咖啡維持新鮮狀態，採現烘現包，保有咖啡最原始的風味。（圖／曾麗芳）

擁有隨沖隨喝便利性的「濾掛式咖啡」，深受消費市場喜愛，在咖啡市場已掀起搶食大戰！繼85度C咖啡3月中開始搶進濾掛式咖啡市場、打出「買1送1」策略後，年銷售千萬包濾掛式咖啡的歐客佬咖啡，為穩定及擴大市佔率，自4月1日起整整1個月，打出「精品莊園濾掛式咖啡買1送1」促銷搶客，今年銷售量可望成長2成以上。

過去以杯飲為主的85度C咖啡連鎖集團，為了搶食濾掛式咖啡商機，全台超過400家門市自3月15日起，率先推出1821將軍饗、鳳尾鵑綜合咖啡與安堤瓜等3款濾掛式咖啡，並打出一盒20入裝售價600元、單包一律30元，即日起全台門市「買1送1」優惠價促銷！

歐客佬咖啡執行長王信鈞表示，2009年歐客佬咖啡創立時，就開始生產掛耳式咖啡，「當市場還在使用商用調配咖啡豆時，歐客佬已在銷售以精品莊園咖啡豆製成的掛耳式咖啡」！歐客佬掛耳式咖啡在2010年時，年銷量僅約萬餘包；到了2016年，銷售量已衝破千萬包，7年來成長了1000倍！

歐客佬咖啡身為濾掛式咖啡全台「銷售王」，為了感謝消費者的支持，首度推出「精品莊園濾泡式咖啡包全面買1送1」活動；消費滿1,500元，再加碼送270元的「藝伎咖啡隨享咖啡禮盒」。

王信鈞表示，歐客佬咖啡從產地直購各大咖啡產區、精品莊園及競標等級的咖啡豆，品項高達上百種，掛耳包單價從8元至500元不等，風味多樣化且齊全。他強調，為確保已磨成粉的掛耳包咖啡維持新鮮狀態，歐客佬採現烘現包、高純氮保鮮，並引進全自動包裝機，用設備一條龍製作完成，保有咖啡最原始的風味。

由於市場上的濾掛式咖啡品質參差不齊，歐客佬不僅採用最專業的設備及最科學的檢測方式，讓商品維持在最高品質！針對首次購買精品咖啡掛耳包的朋友，歐客佬還推出「用味蕾旅行全世界咖啡掛耳禮盒（45 入）」，原價2,450元，特價999元，內有超過15個不同國家、產區、莊園、處理法及品種，讓消費者尋找最合適的咖啡風味，建立屬於自己的咖啡味蕾地圖！

(工商)