撒烏瓦知部落淨水 方便族人安心飲水

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桃園市大溪區撒烏瓦知部落27日舉辦「國際扶輪社協助桃園原住民族部落裝設淨水設施捐贈儀式」。(賴佑維攝)

桃園市大溪區撒烏瓦知部落27日舉辦「國際扶輪社協助桃園原住民族部落裝設淨水設施捐贈儀式」，由國際扶輪社在撒烏瓦知部落、崁津部落及羅浮地區等3處增設淨水設施，總經費260萬元，方便族人安心飲水。

桃園市長鄭文燦指出，乾淨水源是基本需求，市府協助原民鄉親實現「用水正義」，包括：協助撒烏瓦知部落鑿井取水，已於2006年8月正式通水；協調自來水公司在三民里、澤仁里及羅浮地區增設3個加壓站，方便3地原民能有自來水可用，也建置多處簡易自來水系統，解決居民用水問題。

(中時)