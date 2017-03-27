陳剛信怒辭民視副董　轟總經理王明玉「沒有職場倫理」

陳剛信曾帶領民視創造許多輝煌戰績，去年曾與董事長郭倍宏、總經理王明玉合影。（資料照）

民視副董事長陳剛信26日晚間突發8點聲明宣布請辭副董職務，正式揮別民視。他27日受訪時直言，確實是不滿現任總經理王明玉日前接受媒體專訪所言才怒發聲明，他轟她「沒有職場倫理」、「當了總經理後就不知道自己是誰」、「說對我有情有義？她是誰啊？」陳剛信強調，過去幾個月他基於對民視仍有難以割捨的情感，所以還掛著副董職銜，腳始終邁不出去，「現在她用這種方式就把我拉出去了」！

陳剛信去年5月底因不滿董事會未考量利益迴避原則，強行通過郭倍宏擔任董事長，憤而請辭總經理，後經民視藝人及員工強力慰留，他雖堅持從總經理職務退休，但續任副董。他坦言，民視是他一手養大的孩子，一下子要切割真的很難、很不捨，「過去我一直忍讓，是基於我對民視及同仁的深厚感情，一廂情願地感情用事，想說拖一天算一天，他們卻誤以為我要回民視、要跟其他股東合作，這都是錯誤判斷！我絕對不會回民視！他們可以不用再想這件事，要選誰當董事長也跟我無關。」

他不滿王明玉受訪時提及「民視對他有情有義」、「陳副董的行為造成員工壓力，比如他說要帶人出走，但其實離職的只有一位」等發言，直批她很不懂職場倫理，以為用這些言語可以達到羞辱他的目的，「再怎麼樣我也是她的老長官，不能當了總經理就不知道她是誰，沒大沒小。當個總經理講話要有格局、高度及風骨」。對於王明玉多了「創辦人之一」頭銜，他更是不以為然，「創辦人原來是董事長蔡同榮，當年是蔡同榮來求我31次，請我到民視當執行常董，我們兩個在講話時，當助理的她還在旁寫筆記」。

他難掩氣憤表示：「是誰有情有義？是我有情有義挺民視！當年我在董事會起來鞠躬5次婉拒總經理職務，是蔡同榮用大拇指、食指拉著我的衣袖拜託我留下，對我說『常董，拜託你給我一點時間』，當年民視虧損13億9千萬，誰那麼傻願意來接虧損這麼多的公司？現在我把民視做成100億，到底是誰對誰有情有義？現在不得了了，對我有情有義，我不需要！」

他說自己當民視總經理18年，不管景氣好壞，營運績效都是他要負責，虧損也一樣要發員工薪水，但他從未怨天尤人，對內對外總是強調民視是第一名的電視台、要同仁對民視有信心、走路要有風。

他在26日聲明中強調「我數十年來深耕本土文化，打造第一名的台語新聞及台語連續劇，廣替台灣文化紮根。我生於台灣，長於台灣，不曾也不會拿其他國家護照」，他解釋，他一直對於文化扎根很認真且在乎，為了淨化人心，不管是戲劇或新聞台都有一些不能播的堅持，「太矮化、醜化台灣的新聞、過度悲情的台語歌或哭調仔，都不可以播，我一直在做的是怎樣從骨頭裡把台灣精神提升出來！那些把我抹上顏色，抹黑、抹紅的，了解我的民視同仁也不會相信」！

他說，他一直很堅持媒體是沒有色彩的，但很多人不了解媒體，不了解媒體經營的理論與實務，以為把媒體拿下，就能為自己發聲，而他們根本不懂媒體的理論、實務與生存之道。

陳剛信的二女兒陳琳2009年嫁給美國念書時同學沈臻，沈臻的父親是大陸紫江集團董事長沈雯，身家百億經常名列富豪排行榜，且是大陸全國政協委員，這也成為他被「抹紅」的原因之一，他無奈表示：「她高中、大學、研究所都在美國唸書，大部份的時間都在美國，她要嫁給她同班同學，我有什麼辦法？我怎麼管也管不到，難道我要飛去美國擋她嗎？當父母不是這樣，他們也不能拿這東西做文章！」

至於未來動向，他不諱言除了會成立公司，也有一些電視台在找他合作，希望他經驗傳承、發揮專長，不能繼續閒雲野鶴，「原本這些聲音與我對民視的情感兩邊還在厲害拉扯，現在這篇報導就把我拉出去了」，但是否如外傳將擔任TVBS副董或顧問，他表示都還沒確定。

王明玉27日則沒有對此做出回應。民視表示，金鐘劇《媽媽不見了》週日首播收視開紅盤，總經理心情很好，還特別去鼓勵節目事業群以及鄭文堂導演團隊。

(中時)