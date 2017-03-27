觀眾習慣改變 未來電影上映後45天內能在家觀賞

華爾街日報報導，隨著線上隨選影片日漸普及，越來越多觀眾偏好在家看電影。好萊塢片商為了迎合消費趨勢並拓展營收來源，目標在今年底前推出頂級線上隨選影片，讓觀眾在院線片上映後45天內就能在家觀賞。

內情人士透露，電影院營運商並不排斥縮短發行間距，只是得確保電影院能獲得合理的營收抽成。據了解，倘若電影院同意在院線片上映後30天內發行線上版，製片公司願意將頂級線上隨選影片營收的10％至20％分享給電影院。

(工商)