建軍72週年 緬甸舉行閱兵式紀念
緬甸國防軍27日在首都內比都舉行紀念建軍72週年閱兵儀式。國防軍總司令敏昂萊在閱兵儀式上的講話中強調，緬甸需要建立一支能夠服務於現代化作戰的軍事力量。
綜合媒體報導，敏昂萊當日檢閱了緬甸海陸空三軍，約7000名士兵參與了閱兵儀式。閱兵式上不僅展示了包括坦克、地對空導彈、裝甲車和直升機等在內的多種武器，同時還單獨設立女兵方隊和騎兵部隊，為今年的閱兵式增添特色。
緬甸民主之聲電視台消息稱，敏昂萊在閱兵式上發表講話稱，在如今21世紀的訊息技術社會，緬甸軍隊有必要形成能夠進行現代化作戰的能力。敏昂萊同時呼籲緬甸軍隊將自身塑造成為一支高戰鬥力的軍事力量，以能夠保衛國家的國防和安全利益。
敏昂萊在講話中提及該國邊境地區的民族衝突問題。敏昂萊指出，緬甸軍方有責任依法做分內之事，並在國家政治、宗教、民族等問題受到損害的情況下，有責任維護國家主權。敏昂萊稱，緬甸軍隊將繼續堅持政府的領導，為國內和平道路建設作出努力。
緬甸軍方每年都會舉行閱兵儀式慶祝建軍節。去年11月，翁山蘇姬領導的民盟在大選中獲壓倒性勝利，緬甸軍方政府隨後平穩交權。此後，敏昂萊在去年建軍71週年閱兵儀式上發表講話強調，軍隊將維護憲法，保證國家「走上正確的民主道路」。
(旺報)
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