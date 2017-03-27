咳咳咳不停 你是五臟咳？還是六腑咳？

(達志)

咳...咳...咳到心肺，甚至連胃都要咳出來了，到底咳嗽，要不要緊？養生專家白雁表示，在中醫理論中，咳嗽是肺所主管的，損及於肺便會引起咳嗽。但是，咳嗽其實並不是那麼單純。可能是單一原因，也可能是多種原因所造成，一旦久咳不癒，一定要提高警覺，不可置之不理。

咳嗽一般說來與肺部息息相關，可是有些咳嗽卻不是肺所引起，依據中醫病理學，咳嗽可分作「外感咳嗽」與「內傷咳嗽」，顧名思義就是分成外來因素導致、與內在疾病引起兩種原因。

白雁指出，「外感咳嗽」是因為受到寒邪之氣，如感冒、受涼、吃到太冰冷的食物等，發病較快，相對治療也較容易見效。肺是皮膚汗毛的主宰，皮毛一旦受到病邪侵襲，牽連到的部位便是肺。若吃了太冰涼食物，寒邪會上犯到肺，使得肺氣往上逆產生咳嗽。

白雁說明，「內傷咳嗽」，也就是各式各樣的「久咳」，長期反復發作的慢性咳嗽，主要原因為體內器官虛弱帶病，進而引起的咳嗽，這種咳嗽病程緩慢，需花時間治療。「久咳」是由於五臟分別感受到邪氣，發病後再傳到肺變成咳嗽。這種咳嗽通常長期反覆發作，若沒有根治五臟，就很難消除咳嗽。

五臟咳嗽若長久沒起色，會傳給六腑。白雁分析，脾臟咳長期不癒，會傳給胃，變成胃咳。如果肝臟的咳嗽長期不癒，會傳給膽，產生膽咳。肺臟的咳嗽長期不癒，會傳給大腸，成為大腸咳。心咳長期不癒會傳給小腸，產生小腸咳。腎臟長期咳嗽不癒，會傳給膀胱，產生膀胱咳。

很多時候，身邊有人咳得非常厲害時，其餘的人擔心是流感，會緊張的要求咳嗽的人服用鎮咳藥，白雁認為這作法有待商榷，尤其是老年人，咳嗽有很多原因，在咳出的痰中，帶有非常多病菌跟壞死細胞，這些痰留在體內是不好的，只有咳出來，把這些毒物吐出體外，才有利於氣管和肺。

長久以來反覆咳嗽的人，體內已有長期累積發炎，大多會用到消炎藥和止咳藥，藥物可能造成胃口較差、沒有食欲，舌苔也幾乎都是白苔，這時先要調理好脾胃，再配合補腎、補肺、補血的食物，來提高身體素質。

※「肺臟功」小功法：

1. 兩腳站立與肩同寬

2. 手成虎爪勢，大拇指與食指要用力，調動我們身體的肺經與大腸經

3. 兩手放在身體前面氣戶穴的位置，腳跟抬起

4. 雙手向前推的同時，身體向前傾，腳跟放下

5. 雙手向身體兩側拉開，向後到背部夾肌的地方，再到腋下，最後回到身體氣戶穴

(中時電子報)