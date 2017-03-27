Apple Pay 29日啟用 百貨量販超市搶上線
蘋果Apple Pay預計本周三29日早上7時上線，百貨、量販和超市都搶快，包括微風集團、遠東百貨、太平洋SOGO、家樂福、愛買和全聯都是首波啟用的通路，帶動線上支付新一波大戰。
百貨中，微風和遠百2月份以前系統都已建置完成。為慶祝上線，微風各館率先公布相關優惠，包括4月1至30日以微風聯名卡支付，每周四單筆滿399元送酬賓券100元，期間每卡限兌一次；3月29日至6月30日以master發行的信用卡支付餐飲與超市類費用，單筆滿150元現抵30元，每日每卡限兌一次。量販中，家樂福也預告會針對玉山聯名卡會員推出優惠。
這次，各業者熱烈迎接Apple Pay，多數建置系統約花3個月。除了微風去年9月已先開放外籍旅客在微風廣場使用Apple Pay，迎接台灣開通速度快；而，家樂福原本就有Apple Pay適用的感應式刷卡設備，系統建置很快，上月已跟收單的玉山銀行做測試，一旦開放上線就可立刻支援。
遠百在集團的friDay錢包後，也快步跟上Apple Pay首波熱潮，但因全台有10店，體系大、店點多，每個專櫃一櫃一機，前期作業相對難度高，花超過3個月建置系統和人力訓練，且會計資訊部門和櫃姊都要受收銀系統和教育訓練；每天須搭配各個收單銀行上傳金流到總公司彙整交易筆數和金額，與信用卡單純透過聯合信用卡中心收單不同。
(中時)
關鍵字：Apple Pay
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