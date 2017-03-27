北京禁止商改住 學者：保護消費者權益

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北京市為整頓房地產市場再出一記重拳，全面叫停「商改住」；中央財經大學法學院教授尹飛指出，北京重拳治理商改住，正本清源意義重大。讓這些商業辦公樓房回歸到為實體經濟服務的路徑，也是為消費者負責，保護購房人權益的重要舉措。

北京市近期陸續公布嚴查仲介規範市場秩序，嚴格執行購房資格確認的稅收政策，規避「假離婚」買房等一系列規範、整頓房地產市場措施；日前，北京市住房和城鄉建設委員會官方網站發布《關於進一步加強商業、辦公類專案管理的公告》，商業、辦公類專案（以下簡稱商辦類專案）應當嚴格按規畫用途開發、建設、銷售、使用，未經批准，不得擅自改變為居住等用途。

(旺報)