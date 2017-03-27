插畫家賴馬父愛湧現 繪本作品前進波隆那兒童書展

台灣插畫家賴馬將帶著代表作《勇敢的小火車》、《愛哭公主》等前往義大利波隆那兒童書展參展。（元素人創意出版提供）

義大利波隆那兒童書展台灣館將於4月3日至6日舉行，其中二度參展的台灣插畫家賴馬（本名：賴建名）也將帶著代表作《勇敢的小火車》、《愛哭公主》等作品前往參展。今（27）日記者會上，育有三子的他，談起作品湧現父愛，滿臉笑容表示，「這些作品都是為我的孩子創作，也是為我內心的小孩而作。」

上回參展是7年前，賴馬表示，家庭生活令他甘之如飴，他從和孩子互動的過程中找到許多創作題材，像是廣受歡迎的情緒三部曲《愛哭公主》、《愛生氣的王子》、《勇敢小火車》，都是和小兒子、小女兒相處的過程中所創作的故事，「我們一家人都很膽小，又怕黑，然後小女兒愛哭、小兒子愛生氣，我完成前面兩部曲之後，才又創作《勇敢小火車》，這三本繪本是想告訴所有的孩子們，不要哭、不要生氣，要勇敢才可以真正解決事情。」

賴馬現年49歲，畢業於協和商工美術科，繪圖一直是從小拿手的事情，他曾任職《兒童日報》，擔任美術編輯，專為兒童文學、故事繪製插圖，也創作四格漫畫。1995年作品《我變成一隻噴火龍了！》獲得國語日報兒童文學牧笛獎首獎，隔年出版後正式出道，從此不曾離開過繪本創作。

賴馬的作品繽紛多彩，線條活潑生動，多以擬人化的動物為主角，故事情節則具有幽默感。他表示，有了孩子後，再也不能像過去一樣有完整的時間畫圖，「以前的我可以好好坐下來，泡一杯茶，慢慢進入狀況，一畫兩個小時，現在因為有孩子的關係，時間被切割得很零碎，只能用10分鐘、5分鐘的空檔快速畫畫，所以電腦的小畫家就是我的好幫手，方便又快速。」

賴馬說，現在他的小孩分別是小學四年級、一年級和4歲，仍然會圍繞著他，聽他說床邊故事，「我的創作內容就是帶三個小孩的奶爸經驗談，每個孩子在每個階段都會顯現不同的個性，過了就不再有，我把這些珍貴的生活情節畫下來，也和所有的父母親、小朋友們共享。」

(中時)