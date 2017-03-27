Global Mall搶攻兒童節優惠
兒童節已經成為台灣一大節日，單子化的家庭環境之下，父母長輩相對更寵愛小孩，以Global Mall新北中和店為例，就曾創下1個月賣出超過100台上萬元的玩具超跑，更有客戶大手筆一次買下20萬元的童裝，業者也趁著兒童節推出一連串的活動優惠。
Global Mall即日起至4月9日推出多項兒童節優惠，包括玩具特賣會、童裝、繽紛親子餐等等，搶攻兒童節商機，預計兒童節能帶動業績成長2成。南港車站首度舉辦「Toysrus玩具特賣會」，即日起至4月16日，精選玩具4折起，數百種樂高精選、益智玩具、潮流商品及合家歡遊戲均享折扣，另消費滿3999元即贈樂高明星商品，數量有限，送完即止。
主打家庭商機的新北中和店推出童裝、嬰兒用品折扣，麗嬰房提供獨家優惠PES奶瓶禮盒，原價1200元，特價890元，另更有TOY WORLD低至5折起優惠特賣，各年齡的兒童都有適合的商品折扣；板橋車站店則以美食為主，包括多款可愛的兒童餐點，像是Yummy pancake的兒童人氣餐點，推薦價170元。而桃園A8推出多項有趣玩具優惠，像是草莓美容院、長髮小美樂等等，原價3420元，特價2199元；新左營車站及屏東店也有兒童服飾、配件等優惠，讓一眾家長都能為寵愛小孩添購新春裝。
(中時)
關鍵字：兒童節、Global Mall
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