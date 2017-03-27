港占中發起人警署報到 面對司法審判
香港「占中」運動發起者等9人今晚應香港警方的約定，自行到灣仔警署報到，預料將被警方起訴串謀公眾妨擾等罪名。
「占中」9名核心成員包括被稱為「占中三子」的發起人戴耀廷、陳健民和朱耀明，以及立法會議員邵家臻和陳淑莊等人，晚上進入灣仔警署報到。
約有100名支持者到場聲援戴耀廷等人，他們高喊口號，批評當局「政治清算」。
陳健民早前接受中央社記者訪問時證實，他們將會被以串謀公眾妨擾罪和煽惑公眾妨擾等罪名起訴。
「占中三子」於2014年9月28日宣布發動「占中」運動，目的是爭取香港行政長官（特首）和立法會普選，其後大批支持者占領馬路，令交通癱瘓。
香港執法當局在行政長官選舉後翌日起訴占中主要成員，引起泛民人士不滿，批評這是「政治清算」，又指這不利於候任特首林鄭月娥修補社會撕裂的期望。
對於泛民人士的質疑，香港律政司晚上發表聲明指出，警方依照律政司的意見起訴9名「占中」運動者，是基於法律和執法的考慮，更與候任特首無關。
律政司發言人說，不應將刑事檢控政治化，包括不應從政治角度揣測這次檢控涉及「占中」人士的時間。
發言人並指出， 社會上有人揣測這次行動是候任特首的指示，絕對與事實不符。1060327
(中央社)
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