柯文哲大馬說台北的故事 全場笑聲
率團到吉隆坡訪問的台北市長柯文哲，今晚和大馬留台學生餐會，他宛如化身「柯教授」，妙語如珠闡述「台北的故事」，全場掌聲與笑聲不斷。
柯文哲演講時以台灣的歷史文化問題為例表示，台灣是換文化，不是換政府，而且是一種相互仇視的文化，不是繳稅，反而是繳出靈魂。
他並列舉電影悲情城市、歌曲雨夜花等，敘述台灣過去400年的歷史文化，以及台灣的歷史文化問題。
他說，在壓迫之下，文化沒有消失，只是被扭曲變形，因此，台灣是M形社會，結果讓台灣變成一個分裂的社會。
今晚這場和大馬留台學生餐會，也是柯文哲在大馬的最後一場公開活動，全場掌聲、笑聲不斷，互動零距離。市府人員雖首度為這場演講進行網路直播，惜因受限網路傳輸品質未能成功，但不少網友直接在市長臉書中留言加油打氣。
柯文哲明天將前往東南亞之行的第二站泰國曼谷，接續再前往印度。1060327
(中央社)
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