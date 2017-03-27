南方航空明日復牌 將向美國航空發行H股

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據華爾街見聞報導，中國南方航空今日已與美國航空就潛在的重大戰略合作部分核心內容達成一致，其中包括向美國航空發行H股股份，計畫和美國航空展開代碼共享、聯運協議等一系列商務合作。同時，南方航空A股將於明日復牌。

(工商)