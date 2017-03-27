美議員譴責中報復薩德 陸外交部：不喜歡譴責這個詞
美國國會議員23日提出了一項跨黨派決議草案，譴責中國對薩德反導系統採取報復措施。大陸外交部27日對此表示，不喜歡譴責這個詞，批評此提案不具建設性意義。
該草案指出，中國採取的一系列報復措施可能違反世界貿易組織的相關規定。大陸外交部發言人華春瑩27日指出：我注意到有關報導。你提到個別議員在所謂的“提案”中表示「譴責」，這個詞我們特別不喜歡。我不知道這幾個議員對朝鮮半島核問題了解多少，對薩德問題了解多少。但我知道的是，這個所謂“提案”對解決問題不具任何建設性意義。
華春瑩重申，中方在朝鮮半島核問題、薩德問題上的立場是明確的、一貫的。不存在所謂的報復措施。中方對中韓交流合作的民意基礎受到薩德問題的影響表示遺憾。希望有關方面正視中方的利益和關切，真正傾聽民意呼聲，作出正確選擇。
(旺報)
關鍵字：薩德
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