雙面「豆花妹」觀眾驚豔！1條絲巾飄2小時才搞定

《我的愛情不平凡》演員楊一展、蔡黃汝、周孝安、陳敬宣與阿喜以果汁代酒互相打氣。（三立）

《我的愛情不平凡》演員楊一展、蔡黃汝、周孝安、陳敬宣與阿喜以果汁代酒互相打氣。（三立）

《我的愛情不平凡》演員楊一展、蔡黃汝、周孝安、陳敬宣與阿喜以果汁代酒互相打氣。（三立）

台視、三立週日新戲《我的愛情不平凡》26日晚首播，男女主角楊一展、蔡黃汝(豆花妹)對手戲表現亮眼，全體平均收視1.02、45至54歲女性分眾收視更衝出2.02！楊一展、蔡黃汝、周孝安、陳敬宣與阿喜等人以果汁代酒、舉杯慶祝並互相打氣，楊一展出場即上演緊張萬分警匪對峙，隨後和飾演線民的黃鐙輝演出感人的生離死別，周孝安形容這是讓他印象最深的一場戲：「古樂均(楊一展飾演)急救被吳平安(蔡黃汝飾演)扔下海的阿狗(黃鐙輝飾演)，中間穿插兩人兄弟情誼的回憶戲非常加分，一展救不回兄弟聲嘶力竭，我完全被這段吸引，情緒出不來，兩人演得真好！」對於周孝安的稱讚、楊一展謙虛的表達感謝。

蔡黃汝一人分飾「黑道霸氣一姊」吳平安和「甜美雙胞胎妹妹」吳平凡兩個角色，細膩出色的演技讓網友頻頻稱讚「豆花妹短髮好正，演平安打架俐落『煞』倒我，以平凡假扮姊姊眼神好『挫』、演技大躍進！」蔡黃汝因每場戲都投入很深，對於兩個角色，她表示：「我都喜歡、很好看！」陳敬宣也誇她：「我欣賞姊妹兩人反差，平安霸氣、平凡是小綿羊，覺得黃汝好厲害！」。

該劇首播全段最高點1.33，落在飾演妹妹角色的蔡黃汝，因雙胞胎姊姊車禍重傷，而被媽媽緊急召回接掌幫主的橋段，另外蔡黃汝的妹妹角色和楊一展在醫院相遇，楊一展回想這場戲為搞定她的絲巾「巧妙」飄向自己、至少花了兩小時，他表示：「那天氣溫只有攝氏14度，風很冷、風向又不定，光是『喬』絲巾要怎麼飄動就花了好久的時間，我們就像跳探戈般繞圈圈、NG好多次。」

楊一展也預告第二集更精采：「周孝安跟陳敬宣要登場了，他們加入會讓人很驚豔。」周孝安也透露：「我的打戲已經拍了，不論是動作或這場戲背景故事都很精彩。但第一場打戲算是『被打』，被陳敬宣賞巴掌。」陳敬宣則非常羨慕大家有打戲：「希望不只有甩人巴掌，也能拍厲害帥氣的打戲。」

(中時)