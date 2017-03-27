清明掃墓 火警頻傳警消岸巡灌救

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澎湖烏崁海淡化廠旁的聯外道路草叢，今天傳出大火，燒毀面積達1000多平方公尺，所幸在警消與岸巡合力灌救下撲滅，未傳傷亡，初步研判是清明掃墓焚燒銀紙引起。

清明節將屆，民眾掃墓焚燒銀紙，不慎引起火警，繼日前中西納骨塔和公墓區大火後，今天在海水淡化廠再傳一起，所幸在警消、岸巡合力灌救下，未釀災情。

岸巡總隊鎖港機動巡邏站今天在執行巡邏時，發現海水淡化廠周邊濃煙彌漫，發生草叢大火，除了岸巡官展開救火外，也通知消防局加入，出動了2車前往灌救，火勢順利獲得控制，燒毀雜草面積超過1000平方公尺，所幸未波及附近住戶。

岸巡7總隊表示，由於清明節將屆，民眾提早掃墓，在焚燒祭拜的銀紙後，要確實熄滅火苗後再行離開，提醒民眾星星之火可以燎原，避免火警發生。1060327

(中央社)