要求媒體刪採訪帶 鐵警局所長道歉

台東發生火車撞牛事件，媒體採訪時發生鐵路警察局承辦人員要求媒體刪除拍攝影片，台東記者協會表達抗議，李姓所長道歉。

今天上午台鐵台東往花蓮區間車，在鹿野火車站附近撞上6頭牛，媒體在第一時間趕往現場採訪，遭到現場處理的鐵路警察台東所干擾，甚至要求刪除拍攝影片，引起台東媒體譁然。

台東記者協會表達抗議，提出3點聲明。第一、新聞採訪是受到憲法保障，鐵路警察在封鎖現場外無權干涉媒體採訪。第二，媒體到現場時，尚未圍起封鎖線。將現場完全呈現是媒體天職，因此記者在無妨害調查、無破壞現場的情況下，必須儘可能接近現場。

再者，火車撞牛處理過程是可受公評的事，必須接受檢驗，且大眾有知的權利，警方處理公眾事務，也是可受公評一環，無權要求媒體刪除員警入境影片，強制要求刪除拍攝片，如有觸法之虞，協會理當捍衛媒體採訪權。

台東記者協會表示，媒體對第一線處理員警辛勞表達敬意；不過，鐵路警察台東所多次對媒體不友善，讓媒體感覺受到不尊重，記協表達遺憾和抗議。台東所李姓所長表示，當初是擔心媒體採訪安危，但在言語和做法上失當，他向當事媒體抱歉。1060327

(中央社)