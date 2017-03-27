潮州警分局深入校園 大力預防犯罪宣導

潮警深入校園，大力預防犯罪宣導。（警方提供）

潮州警分局為加深校園師生防制犯罪觀念，並落實預防犯罪宣導，日前特地到竹田國中進行防竊、防搶、反霸凌、反詐欺、反校園暴力與騎乘機車請戴安全帽、上下學注意交通安全、不酒駕等預防犯罪及交通安全宣導。

另外，警方也介紹了新型的詐騙手法，呼籲學生遇陌生來電時，要冷靜、要仔細聽對方說什麼、要小心求證，以免無端造成財物損失；在新型毒品方面，則提毒犯會將毒品製成果凍、咖啡包、梅子粉，讓人誤食而上癮，千萬不可食來路不明的食物。

防竊宣導方面，則宣導小客車放於有監視器拍攝的地點，自家宅院或明亮處所，取下鑰匙並上鎖。婦幼安全宣導方面，如以家庭暴力防治宣導及責任通報制度，教導如何保護自身安全觀念，同時以有獎徵答方式贈送宣導品給學童，現場師生反應熱烈，加深師生們的預防犯罪及交通安全之觀念。

(中時)