夜尿擾清夢 新研究：這東西要少吃

人到50歲後的中老年，最明顯的生活作息改變，就是夜尿次數的增加。為改善這種困擾，多數人選擇睡前少喝水。但日本研究人員近日指出，平時對食鹽攝取量加以控制，其實更能減少夜尿次數，得到更好的睡眠品質。

根據BBC報導，夜間頻繁上廁所，在醫學上稱之為「夜尿症」，通常好發於60歲以上的人。這種打斷睡眠的夜尿，常讓受此困擾的人感到身心俱疲。

日本長崎大學對此展開一項研究發現，超過300名志願者若平時採取「口味清淡」少鹽的飲食，晚上起床夜尿的次數會變少。

日前這項研究結果在倫敦舉行的歐洲泌尿科醫學會上發表，並得到英國醫學界的認同。

報導指出，日本研究人員找到了平時吃鹽多、起夜次數也多的多名患者，並且在建議他們減少鹽的攝取量後，持續追蹤3個月以了解其間有何變化。

結果令人大吃一驚：少吃鹽後，夜間上廁所也從平均2趟以上降到只有1次。不僅如此，這些以前「重口味」的人連白天撒尿也沒那麼頻繁了。

有趣的是，有98人吃了比平時更多的鹽之後發現，他們晚上如廁次數也隨之明顯增加。

研究負責人松尾朋博（Matsuo Tomohiro）稱，「這項研究至少說明，對於很多人來說，飲食上的一個小小的變化，可能就會對生活質量產生明顯的影響。」

英國布里斯托大學的德里克教授也是「夜尿症」領域的專家。他說，通常人們不會把吃鹽多少當作是起夜尿急的緣由，而是看患者是不是睡前喝水太多了。

他說：「這項研究提示我們，為了能改善症狀，我們要考慮各個有可能的因素。」

(中時電子報)