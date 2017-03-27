夜尿擾清夢 新研究：這東西要少吃
人到50歲後的中老年，最明顯的生活作息改變，就是夜尿次數的增加。為改善這種困擾，多數人選擇睡前少喝水。但日本研究人員近日指出，平時對食鹽攝取量加以控制，其實更能減少夜尿次數，得到更好的睡眠品質。
根據BBC報導，夜間頻繁上廁所，在醫學上稱之為「夜尿症」，通常好發於60歲以上的人。這種打斷睡眠的夜尿，常讓受此困擾的人感到身心俱疲。
日本長崎大學對此展開一項研究發現，超過300名志願者若平時採取「口味清淡」少鹽的飲食，晚上起床夜尿的次數會變少。
日前這項研究結果在倫敦舉行的歐洲泌尿科醫學會上發表，並得到英國醫學界的認同。
報導指出，日本研究人員找到了平時吃鹽多、起夜次數也多的多名患者，並且在建議他們減少鹽的攝取量後，持續追蹤3個月以了解其間有何變化。
結果令人大吃一驚：少吃鹽後，夜間上廁所也從平均2趟以上降到只有1次。不僅如此，這些以前「重口味」的人連白天撒尿也沒那麼頻繁了。
有趣的是，有98人吃了比平時更多的鹽之後發現，他們晚上如廁次數也隨之明顯增加。
研究負責人松尾朋博（Matsuo Tomohiro）稱，「這項研究至少說明，對於很多人來說，飲食上的一個小小的變化，可能就會對生活質量產生明顯的影響。」
英國布里斯托大學的德里克教授也是「夜尿症」領域的專家。他說，通常人們不會把吃鹽多少當作是起夜尿急的緣由，而是看患者是不是睡前喝水太多了。
他說：「這項研究提示我們，為了能改善症狀，我們要考慮各個有可能的因素。」
(中時電子報)
文章來源：起夜尿急惹人煩 吃鹽多少有關聯？
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。