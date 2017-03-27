落枕疼的歪歪叫？ 練練鬆肩功 落枕不再來

(達志)

早上一起床，就感覺脖子肌肉緊縮，稍微轉個頭，痛得哀哀叫，嚴重時影響整個肩膀和上半身轉動的力氣，連喝水、抬手臂、講話等細微動作，都會引發頸部疼痛？別懷疑，十之八九，你落枕了。

養生專家白雁表示，長期過勞、姿勢不良，會造成肩頸僵硬，有時一個小動作就引發落枕，特別是溫差大的季節，落枕更容易發生。中醫稱落枕為「失枕症」，西醫稱「急性頸椎關節周圍炎」，是一種「筋縮」現象，因工作過勞或作息不當，耗損陽氣、陰血，造成氣血不足，間接降低臟腑功能，無法讓養分充足運行於經絡、筋脈當中，自然容易形成落枕。

現代科技進步，到處有電梯、捷運和公車，運動量大幅減少，加上工作時間長、智能手機發達，無論大人小孩都長時間姿勢僵硬，容易成為「落枕」一族。

落枕也有「週末症候群」，每到週六，前來求診的落枕病患總是比平常多， 因為，很多上班族在週五忙完下班後，就跑去喝酒狂歡，完全沒顧慮到身體其實已經需要休息了，狂歡後倒頭就睡，同一個睡姿維持到天亮，週六早上醒來後，才發現脖子已經動彈不得。

白雁說明，反覆發生落枕，其實是身體發出的求救警訊，告訴我們已經太過勞累、維持太久的姿勢、動作不正確，或者不夠保暖，落枕長期惡化下，可能引發頸椎骨刺、頸椎退化性關節病變。白雁建議，工作難免長時間維持僵硬姿勢，要記得每半小時起身做做「鬆肩功」，就能預防突如其來的脖子意外。

※鬆肩功小功法：

1、標準站立式站好，放鬆身體。

2、上半身慢慢下彎，兩手臂自然下垂，保持呼吸順暢

3、左右肩膀上下垂直輪動，數18次。

★白雁老師貼心小叮嚀：保持頸部放鬆，但是頭不掉下去，用肩膀力量帶動，不是手肘喲。

(中時電子報)