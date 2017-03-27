健改後推稅改 川普面臨3道關卡

健改法案失利後，川普政府馬上喊出推動稅改立法，且宣稱稅改比健改容易推動，但華爾街日報分析指出，川普政府太過樂觀，稅改法案有3道關卡待解決，可能又成為川普施政的另一個大地雷。

首先，在一方面希望大幅減稅，同時又要達到減緩國債增加速度兩個彼此衝突的施政目標間取得權衡之計。其次，確立稅改的政策願景與主要的受惠族群。第三，在邊境調整稅方面，共和黨黨內同樣有不同的主張。

(工商)