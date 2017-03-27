中國神華董事長張玉卓請辭

據中國神華公告，因工作變動原因，原董事長張玉卓即日請職公司董事長、執行董事等職務，由原副董事長、總裁凌文代行董事長職權。

據界面新聞報導，張玉卓自2002年起進入中國神華，隨後擔任中國神華煤製油董事長、神華集團總經理、董事長等職。

日前，由於優渥的特別股分紅，中國神華備受各方注目，該股息率也可望創下近年新高。因月初中國國資委主任肖亞慶在兩會記者會上表示，要完善國有控股上市公司的分紅機制，為所有股東提供回報，這也使得中國神華這起豪華分紅被認為是政府有意為之。而當時中國神華副董事長兼總裁凌文表示，該分紅預案純屬自主決定，並不涉及政府部門施壓。

(工商)