106年度水利用地私有地競價收購聯合招標案開跑

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新北市政府推動水利建設整治工程、環境景觀營造及加速河濱公園開闢等工程，以「競價收購」方式，由土地所有權人視其意願自行投標，取得本市轄全區市管河川、區排、市區排水、其他排水等排水路整治工程用地、瓦磘溝綠地整治工程用地及高灘地私有地，27日正式開跑。

水利局表示，近日將按土地登記簿謄本上所載住址，以掛號方式寄發投標文件給符合投標資格之綠地用地所有權人，並於4月27日下午2時30分辦理開標作業。

(中時)