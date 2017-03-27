印度北方省政客：穆斯林應停止吃肉
正當印度北方省新政府四處關閉、打擊肉舖與屠宰場時，曾在北方省執政的社會黨領袖阿杉汗（Azam Khan）今天語出驚人表示，全印度應禁止宰牛，穆斯林也應停止吃肉。
根據印度「Zee News」頻道報導，這名曾在北方省社會黨（Samajwadi Party）政府擔任過一級首長且數次連任省議員的阿杉汗在受訪時說，全印度應禁止屠殺牛隻，包括乳牛（Cow）。
印度教視牛為神聖動物，因此印度多數省分都禁止殺牛和吃牛（指的是Cow），但部分省分允許殺水牛。不過，在西孟加拉省、克勒拉省等的法律則允許殺牛。
阿杉汗指出，為什麼在克勒拉省、西孟加拉省殺牛（Cow）就是合法的，在其他省就是不合法，印度應該有一個統一管理的法律。
他強調，所有屠宰場都應該被關閉，沒有動物應該被屠殺。
阿杉汗還表示，伊斯蘭教沒有強制穆斯林應該吃肉，伊斯蘭教的律法教長和權威學者應呼籲人們停止吃肉。
阿杉汗也被認為是較激進的印度教主義擁護者，主張印度人全面吃素，曾數度發表不應該屠宰牛、羊、雞等動物，還曾表示應該幫牛興建墓地。
社會黨在北方省敗選後喪失執政權，由印度人民黨（BJP）執政，新任省長阿迪特揚納斯（Yogi Adityanath）過去也曾因支持讓穆斯林轉信仰印度教等諸多言論，被指為激進印度教主義者。
阿迪特揚納斯雖然在上任後宣稱會對所有省民平等對待，但沒多久就透過政府機構打擊和關閉肉舖和屠宰場，也導致肉價上揚，結果引發北方省肉品業者示威抗議。
由於穆斯林傳統飲食吃牛肉與羊肉，甚至「宰牲節」（Eid al-Adha）還是伊斯蘭教兩大節日之一，激進印度教主義有關全面吃素的主張，常引起穆斯林反彈。1060327
(中央社)
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