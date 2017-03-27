菲傭受虐瘦到29公斤 星國夫婦得坐牢
一對新加坡夫婦虐待菲律賓女傭，導致她因挨餓而暴瘦到只剩29公斤，今天雙雙被判入獄。檢察官形容這起案例讓人「震驚」，將上訴要求對這對夫妻處以更重刑罰。
法新社和英國廣播公司（BBC）報導， 48歲的交易員林俊宏（Lim Choon Hong）被判刑3週並處以7200美元罰款，他同為48歲的妻子鍾瑞鳳（Chong Sui Foon）則遭判3個月徒刑。
夫妻兩人去年因違反雇用法而被定罪。自2013年到2015年的15個月期間，這對夫婦在他們位於高級住宅區烏節路的公寓中，未提供足夠食物給家裡的幫佣賽爾瑪（Thelma Oyasan Gawidan）。
新加坡檢察官形容，這種有計畫讓人挨餓的行為「極端嚴重，讓人震驚之至」。他們將提出上訴，要求對這對夫婦處以12個月的最高刑期。
40多歲的賽爾瑪為這對夫妻工作期間掉了幾乎20公斤。他們一天只讓她吃兩餐，通常只有幾片白麵包，還有鍾瑞鳳準備的少許泡麵。
她的手機被拿走，不能單獨外出購買食物，一星期只能洗澡兩次。
2014年4月，賽爾瑪逃走並向她的菲律賓同胞求援。
她被帶到一個移工庇護所，對方幫忙她向人力部投訴。1060327
(中央社)
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