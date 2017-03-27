上海人預期壽命83.18歲 大陸第一

我要評比

上海市民政局等部門今天聯合發布數據，2016年上海人的預期壽命再創新高，達83.18歲，排名全大陸第一。

中新社報導，上海市老齡科學研究中心數據顯示，上海人的預期壽命從1990年的75.46歲提升至2016年的83.18歲。預期壽命是衡量一個地方經濟發展及醫療衛生服務水準的指標。

另一方面，上海老年人口比重也日漸攀升。截至2016年12月31日，上海全市戶籍人口有1449.98萬人，其中60歲及以上老年人口達457.79萬人，占總人口的31.6%。上海是中國大陸老年化程度最深的城市。

不過，上海老年人對於「異地養老」的意願並不高。68.4%的老年人表示「不會選擇異地養老」，29.4%的老年人表示「會短期異地養老」，只有2.2%的受訪者選擇「會終身異地養老」。

其中，江蘇、浙江是上海老年人選擇異地養老的主要地區，短期旅居養老最受上海老年人歡迎。1060327

(中央社)