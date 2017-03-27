李小加：債券通短期不會實施

據華爾街見聞報導，香港交易所總裁李小加表示，由於香港債券市場尚不像股票市場般成熟，目前各方尚需時間研究結構與機制，預計「債券通」短期內不會有新消息。此外，李小加也表示，為吸引更多新港在港上市，目前正在研究引入「同股不同權」的機制。

本月15日，中國國務院總理李克強在記者會上指出，今年將首次在香港與大陸進行「債券通」，允許境外資金在境外購買中國大陸的債券，維護香港國際金融中心地位。

(工商)