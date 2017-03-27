港人近年移民首選是台灣 專家推薦：投資這國門檻最低

香港市景。(圖/達志影像/shutterstock提供)

近年來香港移居台灣人數大幅攀升，依內政部統計數字，這5年內就大增79％。對此，知名移民顧問關景鴻受訪時就指出，相比傳統移民國家如英國、加拿大等，移民台灣顯然對港人容易些，成為熱門首選。另外，關更推薦南美洲的厄瓜多爾，稱以投資移民來說，門檻是最低的。

移民顧問關景鴻近來接受網站「TOPick」的訪問，談論有關投資移民的議題。關景鴻表示，移民澳洲的金額最高，申請人需投資500萬澳幣（約新台幣1億1千萬元）於該國上市公司股票或債劵等，為期4年；且每年需有40天，或4年180天留在當地，才能取得居留權。

再來，投資移民金額次低的是英國，得花上200萬英鎊（約新台幣7400萬元），順利入籍大概需等上5到6年的時間。

關景鴻進一步分析美、加兩國的投資移民，指出許多香港人選擇企業投資的方式，雖只要投資50萬美元（約新台幣1500萬），但如今人數越來越多的情況，要成功拿到綠卡得花上更久時間，令投資風險增加。

至於加拿大，個別省份有不同計劃，以魁北克省為例，申請人則需要有160萬加幣（約新台幣3600萬）的資產證明，且還需另投資政府的移民基金。

相比上述這些國家，關景鴻表示投資台灣移民門檻較低，港人只需投資新台幣600萬，並經營生意1年，且1年內不離開台灣多於30天，即可取得台灣永久居留權。

若以投資門檻來說，關景鴻指出，南美洲的厄瓜多爾條件容易許多。(圖/達志影像/shutterstock提供)

最後，若以投資門檻來說，關景鴻指出，南美洲的厄瓜多爾條件容易許多，其更曾被美國《國際生活》（International Living）評為最佳退休宜居地之一。申請人需在當地銀行存入至少2.5萬美元（約新台幣76萬元），若要攜帶家眷，每人只要加500美元（約新台幣1萬5000元），成功申請後可獲永久居留權，住滿3年就能入籍。

(中時電子報)