蘇花公路騎單車 柯P體悟如何和大陸相處

台北市長柯文哲今晚對大馬學生發表演說，描述自己從騎單車的經驗，體悟如何和大陸相處。（張立勳攝）

台北市長柯文哲出訪東南亞、印度，今天晚上是在馬來西亞的最後一夜，他受邀與大馬學生餐敘並發表演說，柯表示，自己有次在蘇花公路騎單車，讓他體悟到對大陸的態度與做法，那就是堅持自己的底線。

柯文哲說，有次在蘇花公路騎單車時，因為常有大車往來，非常危險，當時教練就告訴他要與路肩白線保持一公尺距離，如果有車輛從後方駛來也不要退讓，否則可能被車輛撞上。

他表示，這段話讓他體會台灣該如何和大陸相處，那就是堅持底線，「你有辦法就把我撞死算了」，如果後方車輛按喇叭你就退讓，很可能經過你旁邊就會把你掃到，但堅持不讓，車輛就會超車繞過去，如此一來就不會有危險。

(中時)