雙手抖一抖 留住青春不要走

(達志)

你怕老嗎？嘴巴說不怕，心裡多少有點怕。不想很快變老？每天拿出十分鐘，可以留住青春的腳步，要老也是慢慢老。

現代女性蠟燭兩頭燒，老得特別快。想要維持青春健康又美麗，實在不簡單。養生專家白雁說，保養要趁早，特別是年過三十五，女性的體力腳力和腦力簡直就像溜滑梯，感嘆的時間都沒有老化來的快。

白雁表示，氣血調養五臟，津液滋補全身，女人從裡到外的精氣神，靠氣血津液來養護。一旦身體機能紊亂失調，疾病將趁虛而入，如果不及時調理改善，各種毛病將隨之而來，她經常提醒女性，再追求健康美麗，運動或練功保持筋骨活絡的同時，還要學習放鬆心靈，才能生津活血、經絡暢通。

女人的好氣色、好健康、好體力，是家人的支柱；有健康的媽媽，才有健康的老公和小孩。白雁有4個小孩，除了要教養小孩，她全年奔波國內外上課、培訓師資，忙碌的行程下，依然氣色好、精力旺，令人不可思議，她容光煥發的祕訣就是天天不間斷，用氣功運動來保養自己。

練氣功真的有用嗎？白雁說，光是小小的顫掌這一招，就夠厲害。顫掌有科學性，頻率高，幅度小，十指末梢都動到，不只是表面骨骼關節，而是調理到內部臟腑，幫助循環，無論大人小孩都可天天練。

顫掌一開始不累，超過一分鐘，開始吃力，手痠、肩膀也痠，很想停下來，這時就是肌肉疲乏，要忍住，繼續顫，當經絡開始震動，接著手會感覺涼，大腦發出缺血訊號，全身細胞活起來，然後感覺變熱。

天天練，時間久了，自然有感覺。早上練，效果好，提神又醒腦，整天精神好。白雁說，健康是最好的投資，健康會回報妳青春美麗的身體，還有輕鬆愉快的心情。只要開始練，三個月後大不同。女人要多愛自己，把健康照顧好，有了健康做後盾，人生還有很多美麗的風景。

(中時電子報)