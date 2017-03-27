看年輕人共用一根湯匙 張瓊姿驚：小心A型肝炎！
中天、中視原創大戲《這些年那些事》27日舉行首映會，張瓊姿看完片花中安俊朋和宇珊共用一根湯匙吃冰，現場兩人又和沈建宏一起咬冰棒，她因前陣子老公郭泰源才因急性A型肝炎住院特別有感而發，主動宣導：「我要提醒大家別這麼做，否則容易傳染A型肝炎喔。最近經歷了我先生的A型肝炎，所以我真的很注意這點！」宣傳新戲不忘呼籲大家要用公筷母匙，用心良苦。
張瓊姿劇中老公艾偉向來注重隱私，被問起私事時，勉強透露「當外公了」。他說，看到劉德凱與安俊朋劇中動輒打罵的父子相處模式，覺得根本是自己小時候時的翻版，他說，小時候常因逃課、打架、偷錢挨爸爸打，經常一打就是上百下，後來爸爸打累了，還會要求他的大姊到五姊及弟弟，每人幫忙打10下。劇中他有場戲是獲知在大陸的雙親過世，激動下跪痛哭，他說，以前年輕時不懂得什麼叫悲傷，拍戲常流不出眼淚，年過50歲後，卻變得很容易感動，那場哭戲一次就OK。
陳志強、陸明君、唐玲都單身未婚，但劇中都演長輩，首映會上被歸類到資深演員組，陳志強笑說，從上一部《美好年代》到《這些年那些事》，他好像已經被定位為「專業爸爸」。陸明君也苦笑，上一部戲《讓愛飛揚》她就被歸類到長輩組，搭的是寇世勳，這次是搭劉德凱，她還為此訂作假髮，讓自己看起來老一些。
該劇導演沈曉海是大陸演員出身，導戲快狠準，每個鏡頭都只給演員3次機會，不到3個月就完成40集拍攝，他表示，祕訣是「花最多時間在演員身上，其他部分不給時間」。外界好奇他怎麼會想拍台灣眷村戲，他說：「我爸爸也軍人，我喜歡眷村，小時候也談戀愛和打架，這是兩代人的集體回憶。」
(中時)
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