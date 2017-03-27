沈建宏、安俊朋「睡」出好交情　戲外各有醋桶女友

安俊朋、沈建宏、劉宇珊、金凱德戲裡感情糾葛。（粘耿豪攝）

《這些年那些事》27日舉辦首映會。（粘耿豪攝）

安俊朋、劉宇珊示範親吻戲。（粘耿豪攝）

安俊朋、沈建宏、劉宇珊共吃一根冰棒。（粘耿豪攝）

劉宇珊、金凱德外形酷似姊妹。（粘耿豪攝）

中天、中視原創大戲《這些年那些事》27日舉辦首映會，安俊朋、沈建宏、劉宇珊、金凱德戲裡感情糾葛，戲外兩個男主角各有女友，沈建宏被問起感情現況時吞吞吐吐，後來大家才知道原來女友很介意他跟兩個大美女合作，尤其又兩度到外島澎湖、馬祖長時間拍戲，女友更是沒安全感。正就讀大學的安俊朋也坦言和劉宇珊拍親吻等親密戲，一定要跟女友先報備，「不講會出事」！

安俊朋和劉宇珊劇中是青梅竹馬，兩人感情好到可以共用一根湯勺吃一碗冰，也是唯一有親密吻戲的組合，被虧有不少「口水交流」的經驗。宇珊說，原本劇本都沒有寫到吻戲，但導演沈曉海常常感覺來了就現場加戲，還會開玩笑要兩人把握機會「舌吻」，且為追求真實，都希望他們來真的完全投入，不過安俊朋生性害羞，鏡頭前便顯得宇珊較主動，她笑說：「導演說要他主動親，但我都等不到，只好說那姊姊來囉，總不能一直僵在那邊！」

沈建宏劇中走悲情路線，苦戀宇珊卻愛不到，和她最親密的戲只有為對方綁鞋帶、拉手動腳，即便尺度僅有如此，他女友已經非常介意，所以當被問起感情現況時，他還臉色一沉，一度被誤會是感情出狀況。他後來苦笑說，沒有親密戲已經這樣，如果有那還得了。

沈建宏與安俊朋的好感情也被虧是「睡」出來的。原來劇組到澎湖取景下榻民宿，安、沈不僅同睡一間房，還睡同一張大床、蓋同一張被子，從一開始陌生不熟，一起睡了9個晚上後，感情突飛猛進。沈建宏說，有時睡到半夜醒來還會發現兩人竟然面對面。宇珊爆料，她曾一早去敲房門，看兩人在房內的互動，「根本就是情侶的同居生活」。

沈建宏演完這部戲被導演誇「你長開了，以前太溫」，他也坦言因為出道早、大家都對他管教很嚴厲，所以「我的個性就是沒有個性」，但演了這角色後，在戲裡做盡所有叛逆事，體驗沒經歷過的人生，結果太過入戲，性格也變得急躁沒耐心、經常碎碎念。安俊朋爆料有一次坐沈建宏的車，目睹他為了警告一台違規超車的車輛狂按喇叭超過5秒，把他嚇了一大跳，沈建宏不好意思笑說：「殺青後我有開始慢慢撿回氣質啦！」

《這些年那些事》是以眷村為背景，刻畫民國六十年代的深刻情感，除了在台灣本島取景，還遠赴澎湖和馬祖兩大外島拍攝，記者會上導演沈曉海、製作人甯宜文和主要演員艾偉、張瓊姿、陸明君、陳志強、唐玲、沈建宏、安俊朋、劉宇珊、金凱德、謝寶萱、林道遠、李富群、蔡承邑等全部盛裝出席。該劇28日起登場，每周一到周五晚間8點中視、晚間9點中天綜合台播出。

(中時)