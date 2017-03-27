俄異議人士策動反貪腐示威 判15天監禁
克里姆林宮異議人士亞歷塞依．納瓦尼因昨天在莫斯科的反貪腐抗議行動中抵抗警方命令，今天遭俄羅斯法院判刑15天，並處以罰款。
法新社報導，莫斯科地方法院法官歐瑞可荷娃（Alesya Orekhova）說，40歲的納瓦尼（Alexei Navalny）「有罪」，判刑15天；並對他舉辦未經許可集會處以2萬盧布（350美元）罰款。
克里姆林宮稱莫斯科昨天的反貪腐抗議為「挑釁」，逮捕納瓦尼及1000多名示威人士。
納瓦尼稍早公布報告，指控總理麥維德夫（DmitryMedvedev）透過由非營利組織組成的隱晦網絡，掌控龐大的不動產帝國。
面容憔悴的納瓦尼在法庭上說：「當局被控偷竊數百萬元，但他們卻默不作聲。」他堅稱抗議活動合法。
納瓦尼又說：「1000多人昨天被捕，但是他們不可能逮捕數百萬人。」
警方指出，約7000到8000人昨天在莫斯科市中心示威，是近年來數一數二最大型的集會活動。
克里姆林宮宣稱抗議行動「挑釁」，並稱他們承諾給參加示威的小孩「酬勞」。
不只莫斯科爆發示威活動，俄羅斯第二大城聖彼得堡以及其他好幾個少見舉行示威活動的地方城市，也有示威抗議。
活動吸引為數眾多在總統蒲亭（Vladimir Putin）治下17年出生的未成年人。納瓦尼說：「我很高興，要成為公民、且不畏懼的一個世代，出生在俄國。」
根據英國「衛報」（Guardian），納瓦尼在宣判前自法院發推文寫說：「我們將（誠實）審判他們的時候將來臨。」1060327
(中央社)
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