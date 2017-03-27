日廉價旅行社破產 約9萬人受影響

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日本販售廉價海外旅遊產品的旅行社破產，約有9萬名旅客受影響。有正在台灣旅遊的Tellmeclub旅客在社群網站上表示，所幸台灣代理店能妥善處理。

日本觀光廳表示，截至26日為止，Tellmeclub的旅客約2500人在38國與地區旅行中。

旅行社Tellmeclub（總社位於東京都澀谷區）今天向東京地方法院申請破產獲准，負債額估計達151億日圓（約新台幣42億元）。約有3萬6000件申請購買旅行商品（共約99億日圓的商品）的消費者受到影響。

目前這家旅行社的作業系統中斷，有些消費者無法索回已付的旅行費，估計受影響者可能達8萬至9萬人。

Tellmeclub社長山田千賀子今天在東京召開記者會致歉。因為這家旅行社無法付款給飯店或航空公司等交通機關款項，所以申購旅行商品的旅客可能面臨機票無法使用的情況，呼籲旅客取消搭機。

Tellmeclub因網路銷售不振，約2年前開始在報紙上大打廣告，龐大的支出導致資金調度困難。本月23日是Tellmeclub該支付給國際航空運輸協會（IATA）款項的日子，但Tellmeclub無法支付約4億日圓機票費。

社群網站上，有利用Tellmeclub日本民眾表示，自己正在台灣旅遊，台灣的代理店知道Tellmeclub破產的資訊，努力幫他確認觀光行程、飯店都沒問題。此外，也幫他確認了長榮航空的回程機位。這位日本民眾說：「台灣真的是親日」。

有1名70多歲日本婦女民眾對中央社記者表示，原本打算帶1名女性友人於4月中旬到台灣旅遊，以每人4萬多日圓的費用購買Tellmeclub的台灣旅遊商品，不料旅行社破產。這名婦女說：「這件衰事，目前還不敢告訴太多人，即使要求旅行社還錢，頂多能拿回幾千日圓吧」。

日媒報導，申購的旅客可洽詢Tellmeclub客服電話專線或日本旅行業協會的償還業務委員會事務局。但Tellmeclub總共能償還的上限約1億2000萬日圓。1060327

(中央社)