為激勵兒子認真向學 美父出奇招

我要評比

美國1名望子成龍的父親為激勵兒子用功念書竟出奇招，他現場觀看電視轉播的美國職籃NBA球賽時，高舉著訓斥兒子成績不佳的標語，引發各界熱議。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這名不知名的父親24日晚間帶著他的標語，前往北卡羅來納州夏洛特市（Charlotte）觀賞夏洛特黃蜂對上克里夫蘭騎士的賽事。

這名父親26日又被拍到現身德州休士頓，他這回帶著1幅新標語前來觀賽。

這名父親在第1幅標語中警告，「湯瑪斯，讓你的成績進步，下一次，你就會在這裡觀看比賽，愛你的爸爸」；這幅標語上頭繪著克里夫蘭騎士隊徽和一個哭泣的表情符號。

第2幅標語則寫著：「湯瑪斯，你現在聽到我的話了嗎？兒子，把學業擺在運動前，按照這個順序。愛你的爸爸。」

「今日美國報」（USA Today）報導，數小時後，這名父親的訊息便在網路上瘋傳。

若干支持者用#育兒勝利（#parentingwin）讚賞這名父親頗具創意的標語。

@LazySwimCoach說：「這些標語的製作方式非常專業。我對他的堅持印象深刻。」

另1名網友說：「那傢伙是個英雄。」

但也有人批評這名父親：「對我而言，用令人蒙羞的方式鼓勵孩子相當怪異。我寧願陪孩子熬夜念書，以確保我倆都能到場觀賽。」（譯者：中央社劉文瑜）1060327

(中央社)