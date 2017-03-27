越籍女童陳屍日本草叢 越南盼速緝凶
日本警方昨天在千葉縣我孫子市的排水溝旁草叢發現1名女童裸屍，查出是名叫黎氏日玲的越南籍9歲女童，疑遭性侵殺害。駐日本越南大使館今天促請當地警方迅速調查此案，查明殺人兇手。
快訊新聞網站今天引述駐日本越南大使館官員報導，越南大使館正與日本千葉縣警方保持密切溝通，當地警方已承諾將快速調查並盡早公開調查結果。
報導指出，越南大使館也呼籲在當地旅居的越南人若有相關資訊，可盡速向警方提供，以利調查工作。
報導說，這名女童24日上午出門上學，但人沒到校，下落不明，警方曾展開搜尋；隔2天清晨被發現陳屍千葉縣我孫子市的排水溝旁草叢，與她的住家相距約10公里。當地警方疑似死者在上學過程中遭到誘拐性侵，並遭到殺害棄屍。
駐日本越南大使館將依照死者父母的願望，協助他們將女兒遺體運送回國。1060327
(中央社)
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