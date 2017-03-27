小黃暫停計程車位小解遭拖吊 法官撤銷罰單

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新竹市王姓計程車司機，去年將車停在空軍醫院旁計程車停車後車格，下車到附近小解，不料車遭警方拖吊，遭開罰600元，拖吊費700元，合計1300元，王不服申訴，指停車格有標示計程車專用字樣，要求撤銷罰單。

新竹地院法官認為，儘管市府表示車位是供排班臨停，司機依規不得離開車子，但停車格未設置任何標誌專用停車格僅供臨時停車，也沒畫禁止停車標線，王男停放在計程車專用停車格，而警方開立罰單「停車位置不依規定」，顯然有誤，准予撤銷600元罰單。

(中時)