WSBL》國泰勝電信 隊史24冠差一步

國泰老將劉君儀上場15分鐘繳出高效率14分、5籃板、2抄截。(林宋以情攝)

面對睽違3年重返決賽舞台的電信，女籃霸主國泰27日WSBL冠軍戰毫不手軟，半場就拉開雙位數差距，終場87比61聽牌，距離社甲女籃、WSBL合計隊史第24冠差最後一步。

國泰此役12人上場全員都有得分紀錄，黃凡珊、林育庭都得分上雙，黃凡珊12分、5籃板、3助攻，林育庭也有12分、4籃板，助攻、抄截各3。教練鄭慧芸表示，「我們整個賽季都在調整，最關鍵時刻不僅要有表現，還要能幫助隊友，今天大家都有做到。」

國泰老將劉君儀(中)上場15分鐘繳出高效率14分、5籃板、2抄截。(林宋以情攝)

養兵千日用在一時，例行賽泰半養傷，老將劉君儀維持季後賽高效率表現，上場不到15分鐘，攻下全隊最佳14分、5籃板、2抄截數據。

幾乎每到冠軍戰，就會被問到敏感退休話題，36歲的劉君儀這回打趣道，「每次都問我，被問到好像應該要退休。」不過她強調一切順其自然，「如果可以維持表現當然很好，但球隊年輕人也多，凡走過必留下痕跡，打到現在就是希望打得開心最重要。」

(中時電子報)