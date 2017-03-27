英將啟動脫歐程序 6大重點一次看

我要評比

英國首相梅伊已經知會歐洲聯盟（EU）關於英國退出歐盟的計畫，準備好在3月29日啟動里斯本條約第50條，正式展開脫歐協商程序。這將是英國戰後最重大的事件之一。

無論是英國政府或其批評者都不得不同意，在首相梅伊啟動里斯本條約第50條的「離婚條款」後，就無法再回頭。

以下為「愛爾蘭時報」（Irish Times）和「英國廣播公司」（BBC）整理的英國脫歐協商6大重點。

●何謂第50條？

第50條是里斯本條約的一部分，2009年由所有歐盟成員國簽署成法律，提供成員國脫離歐盟的正式機制。

條文重點是成員國一旦啟動第50條，如果沒達成一致協議同意延長協商時間，則將在通知後2年內退出歐盟。這意味著英國將在2019年4月脫離歐盟。

●目前進度為何？

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）表示，歐盟先提出脫歐協商指導方針草案。正式回應必須等到4月29日歐盟其他27國元首在高峰會的背書。

●何時展開真正協商？

在歐盟成員國賦予歐洲執委會更詳細、機密的協商授權前，英國脫歐還不能展開正式的協商。因此英國和歐盟首次面對面協商得等到5月底之後。

英國希望在2018年3月前談妥任何的過渡措施。歐盟執委會的英國脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）已經訂下2018年10月為達成協議的最後期限，以允許成員國國會通過。

●可能的協商焦點何在？

梅伊1月發表脫歐演說後，各界瞭解英國無意繼續待在歐盟單一市場內。雖然外界對這個議題已經揣測數月，這原本意味著英國會繼續留在歐洲法院管轄下，並必須根據自由遷徙原則，允許歐盟移民無限制入境。

雙方希望英國脫歐後仍能維持貿易往來，其中英國尋求為希望持續商品勞務貿易往來者，像在倫敦金融城的業者，爭取到有利的結果，也希望談成「全面的自由貿易協定」，賦予英國進入歐洲單一市場的「最大可能管道」。

梅伊也說，希望英國和歐盟達成新的海關聯盟協議。

●何謂軟脫歐？何謂硬脫歐？

事實上，所謂的軟硬沒有嚴格的定義，只是用來指英國和歐盟的關係緊密程度。

所謂「硬」脫歐可能是英國拒絕在人員自由流動等議題上讓步，以保住進入歐洲單一市場的管道。所謂的「軟」脫歐可能是指英國步挪威後塵，仍是歐洲單一市場的成員，所以必須接受人員自由流動。

●英國和歐盟如未達協議會如何？

英國首相梅伊說過，脫歐協商沒達成協議，總比簽下壞協議好。

英國如果未在貿易議題上達成協議，即必須遵守世界貿易組織（WTO）的規定，這代表會有海關檢查和關稅。

部分人士認為這樣差別不大，因為英國的歐盟貿易夥伴無意啟動貿易戰爭。其他人士則表示，這代表英國企業海外採購和銷售成本將墊高。

若失去進入歐洲單一市場的管道，英國的全球金融中心地位前途如何也令人懷疑。旅居歐盟的英國僑民也可能失去居住權或免費的緊急醫療照護。1060327

(中央社)