紛亂的川普年代 美主播堅持事實獲讚譽

美國總統川普自參選即造成美國媒體報導選邊站，為收視率聳動報導的現象。不過資深記者出身的哥倫比亞廣播公司晚間新聞主播佩利堅持冷靜與事實，贏得廣泛讚譽。

川普（Donald Trump）自2015年6月宣布參選到勝選與執政，美國媒體21個月來的報導引起為收視率選邊站與聳動化的批評。川普稱有線電視新聞網（CNN）等自由派媒體為假新聞機構，被點名的傳媒也無懼堅持反川普路線。

當美國新聞界為川普狂熱時，哥倫比亞廣播公司（CBS）晚間新聞主播佩利（Scott Pelley）一路堅持以事實為根據，冷靜用字，避免滲入情緒，贏得讚譽。

不同於美國新聞圈愛用小生與話題人物擔任主播的哥倫比亞廣播公司新聞部，2011年啟用老牌深度報導節目「60分鐘」（60 Minutes）記者佩利擔任晚間新聞主播。

佩利每晚字句斟酌報導川普新聞，在電視報導一片打罵聲中，顯得十分獨特。

華盛頓郵報（Washington Post）整理佩利每晚的報導用語，看來字句斟酌，下了不少功夫。

佩利曾在2月7日報導，「這是忙碌的一天，美國總統的聲明再度與事實分道揚鑣。川普早上說所有不同意移民政策的民調都是假的，針對聯邦法官，他批評暫緩執行移民禁令是荒謬的，他還說判決會讓所有人都可入境美國。美國總統非真實的指控，無論來自想像或編造，如今讓挺他的人都開始擔憂。」

佩利報導，川普指控數百萬人非法投票，是民主黨候選人希拉蕊（Hillary Clinton）整體票數獲勝的因素。他加上說明，美國各州，無論是民主黨或共和黨的民選官員，至今都未見任何人支持這種說法。

華郵指出，佩利的報導方式相較於其他新聞主播，幾乎是「不用出拳」。59歲的佩利總是沉穩，每晚直率的緊咬事實。

在語不驚人死不休的媒體年代，佩利顯得清新。

任教於馬里蘭大學的資深新聞製作人貝塔格（Tom Bettag）說，佩利堅持哥倫比亞主播穆羅（Edward Murrow）與克朗凱特（Walter Cronkite）的傳統。

電視新聞的影響力雖已大不如前，但公允報導經常誤判事實的川普，不流於偏見和意識形態糾結，爭取沒有政黨傾向的閱聽人，仍是美國新聞界的挑戰。

佩利的收視率雖在3大電視網中墊底，哥倫比亞的觀眾也被認為年齡偏高。不過華郵認為，這批收視群投票率較高，相較於在新聞頻道間轉台的觀眾，多為未決選民，新聞機構應接受挑戰，走出同溫層觀眾的呵護。1060327

(中央社)