開百萬名車惡意逼車 惡駕駛遭判拘80日

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我要評比

王姓男子去年多次逼車、擦撞其他車輛，遭網友上網肉搜，警方循線逮捕王男還遭他嗆聲，新竹地院法官依強制罪判拘役80日，得易科罰金8萬。

判決指出，王男駕駛百萬名車擦撞被害人轎車，警方獲報攔查，他竟加速逃逸，落網後還嗆「沒有教養的警察」，遭警方依妨害公務罪逮捕，多名被害人出面指控王男惡行。

(中時)