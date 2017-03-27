成功為失敗之母 柯P：所以故意把民調拉低

台北市長柯文哲今晚以「都市有夢台北的城市體驗」為題，對大馬旅台僑生演講。（張立勳攝）

台北市長柯文哲率隊到馬來西亞推觀光和世大運，今晚特地與大馬旅台僑生餐敘、演講，他談到成功為失敗之母，所以在當選市長那一夜，就把所有選戰資料丟掉，甚至調侃自己的低民調，告訴僑生必須忘掉成功的經驗，「所以故意把自己民調拉低」，因為要忘掉成功，重新來一遍。

柯文哲晚間以「都市有夢台北的城市體驗」為題對大馬僑生發表演講，從台北的故事、歷史文化問題，談到他個人的故事與對價值的堅持，最後以「一日雙塔」的經驗，告訴僑生，在全世界都不相信他的時候，堅持他的夢想，不曾妥協過，他相信自己，堅持追求自己的夢想。

(中時)