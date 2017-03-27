你吃的排毒餐 有排到毒嗎？

(達志)

吃過排毒餐嗎？你的排毒餐，有排到毒嗎？有甚麼辦法，可以今天的毒，今天排？每天的毒、每天排？

網路上流傳許多號稱快速鏟肉、迅速消脂排除體內宿便的「排毒餐」，但這些排毒方式真的安全又有效嗎？排毒方法千千種，市面上的排毒餐，大多是以減重瘦身為號召，加上眼花撩亂的包裝手法、藝人明星代言，成功吸引消費者人買單。但仔細瞧瞧內容，大多是以極低熱量、搭配少量蔬果、營養補充劑、錠劑、藥粉等，來標榜淨化身體，這些飲食法大多是極端飲食，快速喪失體重，問題在於五花八門的排毒招數並非人人「瘦」得起，一不小心甚至賠上健康。

養生專家白雁認為，人體天天代謝、天天產生毒素，現代食品安全有疑慮，吃進去的毒素根本等不到執行這些排毒法，就已侵害身體健康。一旦毒素進入血管、臟腑，久久才排一次毒，根本緩不濟急。其實人體本來就有五大排毒管道，要做的只是每天維持這些排毒管道通暢，就算吃進毒素也不用害怕，因為通暢的身體根本不會給毒素落腳的機會，當天吃進去，當天就排出去。

身體的五大排毒管道分別是腸，肺，皮，肝，腎。對應於身體的排毒反應是：排便，排汗，排痰，排氣（包括上方的打嗝，下方的排氣），還有情緒的疏通，排怒氣、排邪氣。

白雁表示，早上5到7時（卯時），是陽氣開始升騰的時候，在中醫是天門地戶開的時間點，當天門開（對應肺經開），到戶外有陽光的地方練功，對身體保健的效果最好；此時多做深呼吸，排毒效果達百倍。

早上另一個重要的排毒地方就是地戶，也就是肛門。「大腸者，傳導之官，變化出焉。」按中醫子午流注觀點，這時候氣血流注到大腸經，如果能早起練練氣功，特別是練抖濁、回春功，緩慢柔軟的讓身體腹腔溫暖、擠壓，馬上有感排氣增加，並達到順利排便，就是身體自我排毒的第一反應，幫助身體啟動全面排毒系統。

(中時電子報)