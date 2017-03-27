艾倫狄珍妮絲狂粉拍假訪談 騙過百萬人
美國知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）的1名狂熱粉絲，找來神似偶像的人，在他精心模仿布置的攝影棚與他拍攝訪談影片，沒想到竟讓近百萬人相信他美夢成真。
這名叫做雅可比亞克（Lukasz Jakobiak）的影像部落客，人生中最大的夢想就是能上1次艾倫狄珍妮絲的脫口秀，他宣稱自己聘請了1支製作團隊，並從艾倫狄珍妮絲的網路商店購買道具，在他的家鄉波蘭完美重現他偶像的節目攝影棚。
在這場假訪談中扮演「艾倫」的是與她超級神似的斯科科絲卡（Beata Skokowska），這支影片在YouTube上已創下逾80萬點閱數紀錄。
雅可比亞克並未透露這次計畫的資助者以及費用，他告訴「每日郵報」網站（Mail Online）：「我很欽佩艾倫，因為她很有勇氣。這就是為什麼我選了她。有人稱我天才，也有人叫我討厭鬼。」
雅可比亞克拍下他在波蘭首都華沙的自家公寓與母親的通話，他成功讓他的母親相信自己受邀上節目的消息。
而被唬得團團轉的可不只他媽媽，微軟娛樂（MSN Entertainment）看到影片後報導：「雅可比亞克奮鬥3年獲得回報！成為知名艾倫狄珍妮絲脫口秀嘉賓。」
波蘭「魅力」雜誌（Glamour）及「蒼鷹郵報」（Jastrzab Post）也做出類似報導。
但有些粉絲看了這支影片後，開始懷疑其真實性。
同是影像部落客的克雷恩夫婦（Ethan and Hila Klein）批評這支影片「太過諂媚」。
這對擁有超過1400萬追隨者的夫婦表示：「我不認為他了解真實的意思，從沒有人做過那麼怪的事。」
雅可比亞克則說：「以前從沒有人做過像這樣的事，所以這對人們來說很新穎。」（譯者：中央社廖禹揚）1060327
(中央社)
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