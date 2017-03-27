郭書瑤戲裡遭排擠 戲外竟會咬同學

郭書瑤劇中被貼符咒惡作劇。（HBO Asia）

郭書瑤劇中被霸凌惡作劇。（HBO Asia）

郭書瑤劇中被霸凌惡作劇。（HBO Asia）

蔡凡熙、謝翔雅。（HBO Asia）

郭書瑤（瑤瑤）在HBO Asia與公視跨國合作的原創影集《通靈少女》飾演學生靈媒小真，因擁有陰陽眼，讓她在學校慘遭霸凌，不但把她照片惡搞得像靈堂遺照，劇中還有男生故意將符直接貼在她額頭上，當瑤瑤第一次看到道具時，驚訝大叫：「你們也太壞！」也慶幸自己小時候很兇，所以沒人敢欺負她。

瑤瑤說，以前爸爸就是怕她被人欺負，所以常教育她「女生兇一點沒關係」，結果她還真的很兇，「據說我幼稚園時還會咬同學，老師『以暴制暴』處罰我，叫同學反咬我一口，結果沒人敢咬回來」。

在《通靈少女》中飾演校花學姐的謝翔雅記憶最深刻的是國中時，班上有男生因為還不清楚自己的性向而被整得很慘。有一次上課上到一半，蒸飯箱飄出塑膠的味道，老師去查看才發現那個男生的書包、外套被丟在裡面。

謝翔雅也透露念華岡藝校舞蹈科曾被排擠，因為她沒學過舞，全憑學科成績入學，被同學酸言酸語1年多，嗆她：「你跳得那麼爛，還不是靠成績及身材進來的！」害她差點轉學，但她自此努力練舞，直到二年級時才被老師及同學認同，事後同學說：「誰叫你長得漂亮，又一副難親近的臉，看起來就很跩的樣子。」讓她超無言。

男主角蔡凡熙身高185公分，又是棒球校隊，從小到大的校園生活都很愉快，劇中他因為瑤瑤被霸凌而跳出來力挺，也讓他反省自己是否曾經太high而傷到別人。蔡凡熙說，高中時有一位同學很內向，大家都喜歡鬧他，有時會以言語酸他，現在想起來好像有點壞，也怕他心理有陰影，特別再去問他當初有沒有不開心？幸好對方不介意，還說「跟你們在一起很開心」，才讓蔡凡熙放心。

客串演出《通靈少女》的李千娜國中時也曾莫名被欺壓，和謝翔雅一樣有太漂亮遭忌、以及不笑時有點跩的誤會。「國一就有學姐想揍我，上下樓梯時碰到會瞪我，然後說長得又不怎麼樣，為什麼很多人追？」接著撂狠話約她有種就去廁所見，打算修理她，偏偏李千娜不是柔弱的女生，反問「沒事幹麻去廁所？」更好笑的是，一山還有一山高，另一批更強勢的學姐跳出來罩她，放話不准欺負李千娜，她才不再被騷擾。《通靈少女》全劇共6集，4月2日起，每周日晚間10點於HBO和HBO HD頻道全台首播，4月30日連播2集大結局。

(中時)